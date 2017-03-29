Biyoteknolojik ilaca 600 milyon $ yatırım

Mart 29, 2017 0 Yorum 65 Okunma
Biyoteknolojik ilaca 600 milyon $ yatırım

İlaç sektöründe biyoteknolojik ilaçlara kayış var. Global büyüklüğü 220 milyar dolar civarında olan biyoteknolojik ilaç pazarı Türkiye’de de hızlı büyüyor.

Son üç yıldır Türkiye’de yüzde 20 büyüme gösteren biyoteknolojik ilaç sektörü 3,4 milyar TL’lik hacme ulaştı. Bu alandaki büyümenin yeni yatırımlarla sürmesi bekleniyor.

Beş sektör oyuncusu 600 milyon dolarlık yatırım yapıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap