Bodrum’a yeni marina geliyor
Bağdat Caddesi’ndeki Park Residences projesiyle tanınan Birleşik Gayrimenkul, son dönemde lüks projelerin merkezi haline gelen Bodrum’a uzandı.
Bodrum’da 400 dönümlük arazi alan şirket buraya otel, konut ve marina inşa edecek. Şirket bu projeden 500 milyon dolar gelir bekliyor.
Birleşik Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Çepni, inşaata gelecek yıl başlayacaklarını söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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