Bodrum’daki üsse 14 milyon TL yatırdı

Temmuz 25, 2017 0 Yorum 87 Okunma
Bodrum’daki üsse 14 milyon TL yatırdı

Turizm sektörünün duayen isimlerinden Nail Danyal, sektördeki sıkıntılara rağmen 14 milyon TL yatırımla Bodrum’da yeni bir lojistik üssü açtı.

5 bin metrekare büyüklüğündeki yeni lojistik yatırımını sektördeki tüm olumsuzluklara rağmen ertelemediklerini söyleyen Danyal, Türkiye’nin dinamizmine güvendiklerini belirtiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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