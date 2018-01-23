Bölgesel liderlik için rotayı Fas’a çevirdi
Bölgesel bir ambalaj şirketi olmayı hedefleyen Sarten Ambalaj, Bulgaristan, Rusya ve Hollanda’dan sonra rotayı Fas’a çevirdi.
Fas’ta yatırım için çalışmalar yapan şirket, yurtdışı satışlarla birlikte cirosunu 2020’de 525 milyon dolara taşımayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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