Boyner’in Morhipo’su ihracata başlıyor
Boyner Holding’in e-ticaret yatırımı Morhipo, ihracat yapmaya hazırlanıyor.
Bu yaz pilot çalışmalara başlayan şirket, 2020’de ihracatın ciro içindeki payını yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyor.
Morhipo’nun bu yıl sonuna ilişkin ciro hedefi ise 1 milyar TL’yi buluyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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