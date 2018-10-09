Boyner’in Morhipo’su ihracata başlıyor

Ekim 9, 2018 0 Yorum 154 Okunma
Boyner’in Morhipo’su ihracata başlıyor

Boyner Holding’in e-ticaret yatırımı Morhipo, ihracat yapmaya hazırlanıyor.

Bu yaz pilot çalışmalara başlayan şirket, 2020’de ihracatın ciro içindeki payını yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyor.

Morhipo’nun bu yıl sonuna ilişkin ciro hedefi ise 1 milyar TL’yi buluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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