Bütün şirketleri ‘Google’ yapacak!
18 ülkede binden fazla kurumsal müşteriye dijital kimlik ve yüksek güvenlikli veri teknolojisi çözümleri üreten KOBIL Systems, hedeflerini büyüttü.
20 milyon Euro yatırım yapılan ‘ecosystem’ adlı platformun yıl sonundaki lansmanına hazırlanan KOBIL’in CEO’su ismet Koyun, “Bu platformla her şirket Google olacak” diyor.
KOBIL, 2018’de milyar dolarlık şirket konumuna ulaşmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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