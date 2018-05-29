Büyük veri üzerine araştırma yapacak

Mayıs 29, 2018 0 Yorum 127 Okunma
Büyük veri üzerine araştırma yapacak

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından kurulan İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi, üniversite-sanayi işbirliklerine imza atacak.

Merkezde büyük veri analizi yanında eğitimler, sertifika programları da yapılacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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