Büyük veri üzerine araştırma yapacak
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından kurulan İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi, üniversite-sanayi işbirliklerine imza atacak.
Merkezde büyük veri analizi yanında eğitimler, sertifika programları da yapılacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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