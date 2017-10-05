Büyüme şampiyonu Köfteci Yusuf oldu
İznik’te kasap olarak kurulduktan sonra restoran zincirine dönüşen Köfteci Yusuf, bu yıl Anadolu 500 Araştırması’nın ‘cirosunu en çok artıran şirket’ kategorisinde birincilik koltuğuna oturdu.
Köfteci Yusuf, 2015 yılında 136,3 milyon TL olan cirosunu 2016 yılında 430,2 milyon TL’ye çıkararak, yüzde 215,7 gibi rekor bir büyüme kaydetti.
Büyümede ikinci sırayı Bereket Enerji aldı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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