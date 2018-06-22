Büyümeye devam ediyoruz
MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care) olarak, söz verdiğimiz gibi bilançomuzu halka arzdan sağlanan fonların katkısıyla güçlendirdik. Stratejimize paralel olarak büyümeye devam ediyoruz.
2018’in ilk çeyreğinde satış gelirimizi tüm segmentlerdeki güçlü büyüme sayesinde 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 18,2 artırarak 749 milyon TL’ye yükselttik. Düzeltilmiş FVAÖK, yıllık bazda yüzde 30 büyüyerek 140 milyon TL oldu. 2017 ilk çeyrekte 17 milyon TL olan net zararımız 2018 ilk çeyrekte 2 milyon TL net kâra dönüştü.
Halka arz sırasındaki sermaye artışından elde ettiğimiz 600 milyon TL’nin yabancı para cinsinden borçların azaltılmasında kullanılmasıyla 2017 yıl sonunda 1 milyar 381 milyon TL olan net borcumuz 929 milyon TL’ye geriledi. Daha önce hedeflendiğimiz gibi net borç/düzeltilmiş FVAÖK oranımız da 2017 sonuna göre 3,4 kattan 2,1 kata gerileme gösterdi.
İlk çeyrekte sağlık turizm gelirimiz yüzde 67,3 büyüdü. Bu büyümede, hasta sayısındaki artışa ek olarak yurtdışından gelen hastaların daha kompleks işlemlere olan talebinde artış kaydedilmesi de etkili oldu.
Dr. Muharrem Usta/MLP Care YKB ve CEO’su
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