Çağrı merkezi işini Avrupa’ya taşıyor
Çağrı merkezi sektörünün önemli oyuncularından yerli sermayeli Procat, faaliyetlerini Avrupa’ya taşıyor.
Ağırlıklı olarak gurbetçi ailelerin çocuklarından oluşan bir ekip kuran şirket, Almanya’ya çağrı merkezi hizmeti vermeye başladı.
Kuruluş, Birleşik Krallık’ta kurduğu Procat International ile de Avrupa’ya girdi. Procat, 2018’de Polonya ve Romanya ofisleriyle birlikte dört ülkede faaliyet gösterecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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