Çelik ihracatında AR-GE rüzgarı esiyor
Çelik sektörü, son beş yılda ihracatta yüzde 30’a varan kayıp yaşamıştı. 2017’nin ilk beş ayında ise yüzde 38’i aşan ihracat artışıyla göz doldurdu.
Sektör, ARGE yatırımları ile kg başına ihracatı yüzde 15 artırmayı başarmış durumda.
Yeni dönemde ise hedefinde, Avrupa ülkeleri ve dünyanın en büyük üreticisi olan Çin’in arka bahçesindeki Singapur, Hong Kong, Malezya ve Endonezya var.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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