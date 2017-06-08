CES, kompozitte global olma yolunda
Savunma sanayinde havacılık, savunma ve balistik koruma alanlarında faaliyet gösteren CES, beş yıl içerisinde ileri kompozit imalatı alanında global bir oyuncu olmayı hedefliyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu ve yurtdışından tedarik ettiği ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten 2020’de 65 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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