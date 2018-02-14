Çiçekçilik eğitimleri sektöre dönüşüyor
Türkiye’de hem profesyonel hem de hobi amaçlı çiçek tasarım eğitimlerine katılım giderek artıyor.
Bu kurslara genelde kurumsal hayattan sıkılan ve kendisine severek yapacak bir iş arayanlar gidiyor.
Bu kişiler ardından da çiçek tasarım atölyesi açıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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