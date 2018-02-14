Çiçekçilik eğitimleri sektöre dönüşüyor

Şubat 14, 2018 0 Yorum 107 Okunma
Çiçekçilik eğitimleri sektöre dönüşüyor

Türkiye’de hem profesyonel hem de hobi amaçlı çiçek tasarım eğitimlerine katılım giderek artıyor.

Bu kurslara genelde kurumsal hayattan sıkılan ve kendisine severek yapacak bir iş arayanlar gidiyor.

Bu kişiler ardından da çiçek tasarım atölyesi açıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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