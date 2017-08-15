Çimentocular ABD’yi yeniden keşfetti!

Ağustos 15, 2017 0 Yorum 201 Okunma
Çimentocular ABD’yi yeniden keşfetti!

2011’de bin tona kadar düşen ABD’ye çimento ve klinker ihracatı, geçen yıl 1,7 milyon tonu aşarak rekor kırdı.

2017’nin ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla yükseliş trendini sürdüren ABD pazarı, böylelikle Suriye’yi geçerek liderliğe oturdu.

Türk çimentocular özellikle katma değerli ‘beyaz çimento’ ile ABD’nin çimento ihtiyacının yüzde 7,5’ini karşılar hale geldi.

Haberin ayıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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