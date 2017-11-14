Çinli ortakla birlikte global şirket olacak
Telekom sektöründe 50 yılı dolduran Netaş’ta Çinli ZTE’ye 101,3 milyon dolara satılmasıyla birlikte yeni dönemin yol haritası çiziliyor.
ZTE, Türkiye’yi bulunduğu coğrafyada ‘hub’ yani merkez olarak konumlamayı planlıyor. Netaş da global bir şirket olmak istiyor.
Şu an yüzde 20 olan ihracat oranını ZTE ile artırmayı planlayan Netaş, beş yılda cirosunu 1 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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