Ciro artış şampiyonu inşaat sektöründen çıktı
Bakyapı İnşaat Enerji, 2016’da 118,8 milyon TL olan cirosunu 2017’de yüzde 139,3 artışla 284,3 milyon TL’ye taşıyarak ciro artışında Anadolu 500’ün birincisi oldu.
Konut sektörüne 27 yılda 45 proje kazandıran Bakyapı, yeni projeler geliştirmeye devam ediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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