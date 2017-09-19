Columbia markasıyla yurtdışında büyüyecek

Eylül 19, 2017 0 Yorum 105 Okunma
Columbia markasıyla yurtdışında büyüyecek

Columbia Türkiye’yi ciro ve mağaza sayısı anlamında Columbia’nın Avrupa ve Ortadoğu’daki en başarılı ülkesi haline getiren Gözalan Group, şimdi bu markayla yurtdışında büyümeye hazırlanıyor.

Bu yıl Gürcistan’da üç, Azerbaycan’da ise iki Columbia mağazası açan grup yeni ülkelere de açılmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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