Columbia markasıyla yurtdışında büyüyecek
Columbia Türkiye’yi ciro ve mağaza sayısı anlamında Columbia’nın Avrupa ve Ortadoğu’daki en başarılı ülkesi haline getiren Gözalan Group, şimdi bu markayla yurtdışında büyümeye hazırlanıyor.
Bu yıl Gürcistan’da üç, Azerbaycan’da ise iki Columbia mağazası açan grup yeni ülkelere de açılmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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