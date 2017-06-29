Dağdan kente inerek hızlı büyümeye geçti
Türkiye’de outdoor pazarının büyüklüğünün 600 milyon TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor.
Outdoor ürünlerinin günlük hayatta kullanılmaya başlamasıyla sektörün büyümesi hızlanmış durumda. Pazarın büyüklüğünün 2017 sonuna kadar 1 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.
Global markalar Türkiye’de hedef büyütürken perakendecilerin cirosunun içinde outdoor ürünlerin payı artıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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