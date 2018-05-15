Dardanel markasını global lige çıkaracak

Mayıs 15, 2018 0 Yorum 102 Okunma
Dardanel markasını global lige çıkaracak

Finansal borçlarını 16 milyon dolara kadar düşüren Dardanel Grubu, beş yılda 300 milyon dolar ciro hedefliyor.

Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen, markalarını global lige çıkaracaklarını, farklı bir alana girmeyeceklerini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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