Dardanel markasını global lige çıkaracak
Finansal borçlarını 16 milyon dolara kadar düşüren Dardanel Grubu, beş yılda 300 milyon dolar ciro hedefliyor.
Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen, markalarını global lige çıkaracaklarını, farklı bir alana girmeyeceklerini söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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