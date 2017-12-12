Değirmenciler, İlhan Cavcav’ı unutmadı
Türk kamuoyunun daha çok spor yöneticiliği kimliğiyle tanıdığı ve bu yıl hayatını kaybeden İlhan Cavcav’ı TABADER unutmadı. Cavcav, değirmencilik sektörüne katkılarından dolayı ödülle yad edildi.
Tahıl Ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER), Türkiye’nin dünya liderliğine oynayan değirmencilik sektörünü ödüllendirdi. TABADER, Türkiye’de değirmenciliğin gelişmesine ön ayak olan ve ülkenin un ihracatında dünya lideri olmasının taşlarını döşeyen isimleri ‘Duayenler Buluşması’nda bir araya getirdi.
TABADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, değirmenciliğin dünyanın en eski sanayi kolu olduğunu hatırlatarak, bugün dünyada bir günde tüketilen gıdanın yüzde 70’ine yakınının değirmencilik makineleri tarafından işlendiğine dikkat çekti.
TORUNLARI DEDELERİNİN ÖDÜLÜNÜ ALDI
Ödül töreninde sektörde 50 yılı deviren; Ahmet Kunduracı, Detlef Tremer, Ergin Ünver, Kemal Tan, Mahmut Akyol, Mehmet Enver Ataseven, Noyan Galip Erik, Nurullah Eskiyapan, Dr. Ömer Lütfü Alaybeyi, Rıfat Tanık, Prof.Dr Sezgin Ünal, Uğur Barlık ve Prof.Dr Ünsal Çakmaklı gibi duayenlere ödülleri verildi.
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