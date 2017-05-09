Denizin üzerinde butik otel işletecek

Mayıs 9, 2017 0 Yorum 94 Okunma
Denizin üzerinde butik otel işletecek

Lüks turizm ve iş dünyası organizasyonları ile tanınan Planet İstanbul, Türkiye’nin ilk butik gemi otelini inşa ediyor.

20 milyon TL yatırımla inşa edilecek olan yüzen otelin en geç Nisan 2019’da suya indirilmesi planlanıyor.

Planet İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aydın, “Butik gemi otelimiz, İstanbul-Göcek arasında, Bodrum ve Marmaris’i de kapsayacak şekilde gezecek” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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