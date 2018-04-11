Denizli ihracatta ilk beşe oynuyor
Pamuklu ev tekstilinde lider olan Denizli, sanayi ve turizmde yaptığı atakla adından söz ettiriyor.
Son 10 yılda ihracatı yüzde 41 artış gösteren ve 2017’de 3 milyar dolarlık ihracata imza atan Denizli, bu alanda beş büyük kentten biri olmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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