Denizli ihracatta ilk beşe oynuyor

Nisan 11, 2018 0 Yorum 169 Okunma
Denizli ihracatta ilk beşe oynuyor

Pamuklu ev tekstilinde lider olan Denizli, sanayi ve turizmde yaptığı atakla adından söz ettiriyor.

Son 10 yılda ihracatı yüzde 41 artış gösteren ve 2017’de 3 milyar dolarlık ihracata imza atan Denizli, bu alanda beş büyük kentten biri olmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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