Denizli’den dünyaya kablo ihraç ediyor
Denizlili Pamukkale Kablo, katma değerli ürün üretimi ve pazar çeşitlendirmesiyle ihracatta başarıyı yakaladı. 2015 yılında 5,5 milyon dolar olan ihracatım 2016 yılında 77,9 milyon dolara çıkaran şirket, 14 katı aşan bu ihracat artışıyla Anadolu 500’ün bu alandaki birincisi oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2016 yılında ihracat artışında ilk üçe giren diğer şirketleri ise Armada Gıda ve Kipaş Kağıt oluşturuyor. Denizli kökenli Pamukkale Kablo, Halil Kavaklıoğlu tarafından 1950’li yıllarda kuruldu. Bakır eşyayla başlayan üretim süreci 1970’li yıllarda bakır tel üretimiyle devam etti.
1978 yılında ise şirket kablo üretimine başladı. Kapasite ve yeni ürünlerin üretilmesine yönelik büyük yatırımlarına 1990’lı yıllarda başladı ve 2000’li yılların başlarında bu süreci tamamladı. Enerji kabloları dalında uzmanlaşan Pamukkale Kablo, 1990’lı yılların sonunda ise ihracata başladı.
Bugün üretiminin önemli bir kısmını yurtdışına gönderen şirket, ihracatının yüzde 80’ini Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine, yüzde 20’sini ise Afrika ve Orta Asya ülkelerine yapıyor.
Pamukkale Kablo’nun ihracattaki başarısı, Anadolu 500 listesinde öne çıkmasını sağladı. Şirket 2015 yılında 5,5 milyon dolar olan ihracatını 2016 yılında 77,9 milyon dolara çıkardı. 14 katı aşan bu ihracat artışıyla da Anadolu 500’ün bu alandaki birincisi oldu. 2016 yılında ihracat artışında ilk üçe giren diğer şirketleri ise Armada Gıda ve Kipaş Kağıt oluşturdu.
VERİMLİLİĞE ODAKLANDI
Bugün Pamukkale Kablo’nun başında ailenin ikinci kuşak temsilcilerinden Mehmet Kavaklıoğlu var. Yeni kuşağın da yönetime geçmesiyle büyümesine hız veren şirket, son yıllarda verimlilik ve modernizasyon çalışmalarına odaklandı. 2008 global krizi sonrasında büyük bir yatırım ve kapasite artışına gitmeyen şirket sadece potansiyelini korudu. Pamukkale Kablo, ürün, pazar farklılaşması ve verimlilik yatırımlarıyla farklılaşmayı başardı.
Bilişim altyapısından üretim ve satış sistemine kadar ihtiyaçlar doğrultusunda tüm süreçlerini yenileyen şirket, katma değerli yeni ürünlere odaklanıyor. Bu ürünlerle yeni pazarlara açılan şirket, önümüzdeki dönemde ihracattaki büyümesini hızlandırmayı planlıyor.
Gündeminde yeni pazarlar bulunan şirket, 2018 yılında Kuzey Amerika’ya açılmaya hazırlanıyor. 2018 yılında ise ihracata yönelik yapılan makine yatırımlarının sonucu olarak yüzde 1015 bandında büyüme hedefleniyor.
DENİZLİ’DE ÜRETİYOR
Pamukkale Kablo’nun üretim tesisi Denizli’de yer alıyor. Kablo üretimi ve bakır fîlmaşin üretimi olarak iki farklı tesiste faaliyet gösteren Pamukkale Kablo, yıllık 19 bin ton bakır filmaşin ve 38 bin ton kablo üretim kapasitesine sahip. Şirket, harmonize kablolar, orta ve yüksek gerilim enerji kabloları, XLPE yalıtkanlı alçak gerilim enerji kabloları gibi ürünlerin üretimini yapıyor.
ÖDÜLLERİ TOPLUYOR
Pamukkale Kablo’nun başarısı şirkete bir ödül daha getirdi. 2016 yılında yaklaşık10,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan elektrik elektronik ve hizmet sektörlerinde ihracat şampiyonluğunu göğüsleyen firmalara her yıl ödül veriliyor. Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (TET) 2016 yılı İhracat Başarı Ödülleri’nde kablo sektöründe en çok ihracata imza atan ikinci firma Pamukkale Kablo oldu.
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