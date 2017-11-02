Devlet azaltıyor holdingler büyütüyor

Kasım 2, 2017 0 Yorum 97 Okunma
Devlet azaltıyor holdingler büyütüyor

Kültür sanat alanına destek veren şirket sayısı giderek artıyor. Şirketler bu alanda en çok klasik müziğe önem veriyor.

Hatta bazı şirketlerin kendi filarmoni ve senfoni orkestraları var. Kendi orkestrasını kuran son şirket Limak oldu.

Devletin kültür sanat etkinliklerine ayırdığı bütçe küçülürken şirketler, klasik müziği sevdirmek adına kurdukları bu orkestralara yılda milyon dolarlar ayırıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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