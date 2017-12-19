DHL, Türkiye’de yatırım atağında
DHL’nin tedarik zinciri yönetimi ve lojistik çözümleri şirketi DHL Supply Chain, Türkiye’de yatırım atağına kalktı.
Şirket, 2019 yılı sonuna kadar Türkiye’de üç yeni tesisi devreye almayı planlıyor. Bu tesisler için 40 milyon TL’lik yatırım yapılacak.
İlaç sektörüne özel olacak ilk tesis, 2018 yılının ilk çeyreğinde Esenyurt’ta açılacak. Bu tesiste 250 kişiye istihdam imkanı sağlanacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Uyuşturucuya karşı 40 merkez açılacak
Sonraki haber Türkiye-Almanya gerginliği kime yaradı?
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?