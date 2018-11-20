Divan’dan 200 milyon TL çıkarmayı hedefliyor
Yataş Grup, 2019’da yeni markaları Divanev ve Divanuykusu ile mağazalaşacak.
Şirket, Divanev’i Türkiye’nin sektördeki ilk beş markasından biri yapmayı hedefliyor.
Bunun için de marka için iki yılda 65 milyon TL yatırım yapılması planlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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