Divan’dan 200 milyon TL çıkarmayı hedefliyor

Kasım 20, 2018 0 Yorum 70 Okunma
Divan’dan 200 milyon TL çıkarmayı hedefliyor

Yataş Grup, 2019’da yeni markaları Divanev ve Divanuykusu ile mağazalaşacak.

Şirket, Divanev’i Türkiye’nin sektördeki ilk beş markasından biri yapmayı hedefliyor.

Bunun için de marka için iki yılda 65 milyon TL yatırım yapılması planlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap