Dizi ihracatında hedef 275 milyon $

Eylül 26, 2017 0 Yorum 96 Okunma
Dizi ihracatında hedef 275 milyon $

IFTV Uluslararası İstanbul Film ve Televizyon Forum ve Fuarı, 28-30 Eylül tarihlerinde düzenleniyor.

Fuarın etkisiyle 2016’da 250 milyon dolar olarak gerçekleşen Türk dizi ihracatında yüzde 10’luk bir büyüme bekleniyor.

RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy, “2023’te 1 milyar dolarlık ihracat hedefi olan dizi sektörünün yeni rotası Çin ve Japonya pazarı” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap