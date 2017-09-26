Dizi ihracatında hedef 275 milyon $
IFTV Uluslararası İstanbul Film ve Televizyon Forum ve Fuarı, 28-30 Eylül tarihlerinde düzenleniyor.
Fuarın etkisiyle 2016’da 250 milyon dolar olarak gerçekleşen Türk dizi ihracatında yüzde 10’luk bir büyüme bekleniyor.
RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy, “2023’te 1 milyar dolarlık ihracat hedefi olan dizi sektörünün yeni rotası Çin ve Japonya pazarı” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Dolar/TL kurunda kritik eşik 3,60
Sonraki haber Avcılar Büyükçekmece, turizm hattı oldu
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?