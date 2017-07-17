DO&CO 0,62 Euro Temettü dağıtacak
KAP’a yapılan Do&Co açıklamasına göre;
2016 / 2017 Mali Yılı 1 Nisan 2016 – 31 Mart 2017 hesap dönemi Kar Payı Dağıtımına ilişkin olarak;
Nakit olarak dağıtılacak toplam kar payı: 8.282.400 Avro
Her bir hisse senedi başına dağıtılacak brüt kar payı: 0,85 Avro
Her bir hisse senedi başına dağıtılacak net kar payı: 0,61625 Avro
*Temettü başlangıç tarihi: 31.07.2017
*Temettü ödeme tarihi: 14.08.2017
* Temettü başlangıç tarihi: Hisse senetlerinin temettü hakları olmadan işlem görmeye başladığı gündür.
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