Doğu’da büyüdü dünyaya açılacak
Diyarbakır Bismil’de 20 yıl önce kurulan Jiber Tekstil, bugün Doğu ve Güneydoğu’da 26 mağazası ve yıllık 40 milyon TL cirosu ile önemli bir marka.
Şirket ihracat yoluyla dünyaya açılmayı hedefliyor.
Jiber Tekstil, başta Irak ve İran olmak üzere Yunanistan, Makedonya, Iran, Polonya ve Azerbaycan pazarına girmeyi planlıyor.
Mağaza sayısının da 2023’te 70’e ulaşması hedefi bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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