Dominik üzerinden Amerika’ya açılacak

Ağustos 1, 2017 0 Yorum 77 Okunma
Dominik üzerinden Amerika’ya açılacak

Kılıç Holding, Dominik’te 18 milyon TL yatırımla 20 bin ton kapasiteli bir tesis açmaya hazırlanıyor.

Şirket, bu tesis aracılığıyla önümüzdeki iki yılda Amerika pazarında büyümeyi hedefliyor.

Ortadoğu pazarını da gözüne kestiren şirket, 2016’da 142 milyon dolar olan ihracatını bu yıl yüzde 30 artırmayı planlıyor.

Kılıç Holding, bu yıl yeni yatırımlara ise 40 milyon TL harcayacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap