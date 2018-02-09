Doruk Faktoring şubeleşiyor
Doğan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Faktoring, 2018’de şubeleşme kararı aldı Şirket, ilk şubesini pazartesi günü Kartal’da açacak. Şirketin genel müdürü Ertunç Soğancıoğlu, Kartal şubesinin ardından iki yeni şube daha açacaklarını söylüyor.
Soğancıoğlu, “Kartal ile şubeleşmenin ilk adımını atıyoruz. Bu şubemizle Anadolu Yakası’nda, Gebze’ye kadar olan müşterilerimize hizmet vereceğiz” diyor.
Ya diğer şubeler nerede açılacak?
Ertunç Soğancıoğlu’nun verdiği bilgiye göre, BDDK’dan alınacak izinler doğrultusunda yıl içinde Ankara ve İzmir şubeleri devreye girecek. Şirket için ikinci önemli gelişme de, geçen hafta yapılan 70 milyon TLlik tahvil ihracı. 174 gün vadeli olan tahvilin faiz oranı da yüzde 16.25 oldu.
Ak Yatırım aracılığıyla ihracı yapılan tahvillerin nitelikli yatırımcılara pazarlandığı belirtildi. Genel müdür Ertunç Soğancıoğlu, “Bu yıl için olumlu beklentilere sahibiz. Ekonomideki büyümenin verdiği moralle tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdik” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?