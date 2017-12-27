Dünya markalarına saçtan ince tel satıyor
Kayserili bakır tel üreticisi Mega Metal, Nexsans, Neoni, Prysmian, Renault gibi dünya markalarının tedarikçisi.
16 yıldır bakır tel üretimi yapan şirket, bu yıl 750 milyon TL ciroya ulaşacak. 2019’da ise 1 milyar TL barajını aşmayı planlıyor.
Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, “iki yıl içinde ABD ve AB’de depolama ve üretime yönelik yatırım yapacağız” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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