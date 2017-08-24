Dünya markalarına tasarım ürün satıyor

Ağustos 24, 2017 0 Yorum 106 Okunma
Dünya markalarına tasarım ürün satıyor

İzmir merkezli Farbe Tekstil, Mango ve Inditex gibi ünlü markalarının tedarikçisi.

Satışlarının yüzde 60’ı kendi tasarımı olan şirket, ihracata yönelik çalışıyor.

Şirketin İzmir, Batman ve Muş’ta yatırımları var. Farbe Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, “Altıncı bölgeye yatırımlarımız sürecek.

Geçen yıl 100 milyon TL olan ciromuzu bu yıl 130 milyon TL’ye çıkaracağız” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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