Dünya markalarına tasarım ürün satıyor
İzmir merkezli Farbe Tekstil, Mango ve Inditex gibi ünlü markalarının tedarikçisi.
Satışlarının yüzde 60’ı kendi tasarımı olan şirket, ihracata yönelik çalışıyor.
Şirketin İzmir, Batman ve Muş’ta yatırımları var. Farbe Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, “Altıncı bölgeye yatırımlarımız sürecek.
Geçen yıl 100 milyon TL olan ciromuzu bu yıl 130 milyon TL’ye çıkaracağız” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Fabrikanın başına geçti
Sonraki haber Kurulu güçte büyük artış!
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?