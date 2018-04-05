Dünya mobilya devi ‘yürü tedarikçim’ dedi
Dünyaca ünlü İsveçli bir mobilya markasına koltuk kılıfı üreten Ongan Tekstil, Türkiye ve Moldova’daki iki fabrikasında üretim yapıyor. 2014 yılında kendi markası Buka’yı yaratan şirket, bu markanın halen 13 olan mağaza sayısını bu yıl 25’e çıkarmayı hedefliyor.
Bugün Türkiye, özellikle de hazır giyim alanında, dünyaca ünlü markaların ürettim üssü konumunda. Mobilyada da bu yönde bir eğilim var.
Örneğin dünyaca ünlü İsveçli bir mobilya markasının en büyük koltuk kılıfı üreticisi bir Türk şirketi: 2001 yılında kurulan Ongan Tekstil.
Bugün söz konusu marka için hem Türkiye’deki hem de Moldova’daki tesislerinde üretim yapan şirket, bu iki tesiste toplam 850 kişiye istihdam sağlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?