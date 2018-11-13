Dünyanın en büyük ytong tesisini kurdu
Son üç yılda 80 milyon Euro’luk yatırım yapan Türk Ytong, son olarak 29 Ekim’de Dilovası tesisini açtı.
Bu, dünyanın en büyük ytong tesisi oldu.
2,5 milyon metreküplük ytong üretim kapasitesine sahip olan şirket, bu yıl 400 milyon TL ciro hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Sendikasyon kredileri pahalıya yenileniyor
Sonraki haber Mobilya sektörüne O'DA markasıyla girdi
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?