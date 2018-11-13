Dünyanın en büyük ytong tesisini kurdu

Kasım 13, 2018 0 Yorum 153 Okunma
Dünyanın en büyük ytong tesisini kurdu

Son üç yılda 80 milyon Euro’luk yatırım yapan Türk Ytong, son olarak 29 Ekim’de Dilovası tesisini açtı.

Bu, dünyanın en büyük ytong tesisi oldu.

2,5 milyon metreküplük ytong üretim kapasitesine sahip olan şirket, bu yıl 400 milyon TL ciro hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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