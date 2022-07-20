Temmuz 2022 sıralaması şöyle:
1. Japonya (193 destinasyon)
2. Singapur, Güney Kore (192 destinasyon)
3. Almanya, İspanya (190 destinasyon)
4. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg (189 destinasyon)
5. Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç (188 destinasyon)
6. Fransa, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık (187 destinasyon)
7. Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri (186 varış noktası)
8. Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta (185 destinasyon)
9. Macaristan (183 destinasyon)
10. Litvanya, Polonya, Slovakya (182 destinasyon)
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