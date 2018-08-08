E-ticaret siteleri nasıl müşteri kazanıyor?
Online ticaret şirketleri için yeni müşteri kazanmak büyük önem taşıyor.
Çünkü bir siteyi ilk kez ziyaret edenlerin yüzde 96’sı satın almak için harekete geçmiyor.
Bu ziyaretçileri kazanmak için siteden alışveriş yapmaya özendirecek stratejiler izleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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