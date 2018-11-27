ECE, Big Chefs’i Almanya’ya taşıyacak
AVM yatırımcısı ECE Grubu, Big Chefs’in Almanya’daki partneri oldu.
Almanya’da ilk Big Chefs şubesi Nisan 2019’da açılacak.
ECE Grubu, başka ülkelerde de markanın partneri olmaya sıcak bakıyor. Ayrıca Türkiye’den başka markaları da yurtdışına açmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Dövizden TL’ye geçiş kiralara zam getirdi!
Sonraki haber Foriba rotasını yurtdışına çevirdi
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?