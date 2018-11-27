ECE, Big Chefs’i Almanya’ya taşıyacak

Kasım 27, 2018 0 Yorum 124 Okunma
ECE, Big Chefs’i Almanya’ya taşıyacak

AVM yatırımcısı ECE Grubu, Big Chefs’in Almanya’daki partneri oldu.

Almanya’da ilk Big Chefs şubesi Nisan 2019’da açılacak.

ECE Grubu, başka ülkelerde de markanın partneri olmaya sıcak bakıyor. Ayrıca Türkiye’den başka markaları da yurtdışına açmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap