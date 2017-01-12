Ege’nin en büyük çimento yatırımı

Ocak 12, 2017 0 Yorum 28 Okunma
Ege’nin en büyük çimento yatırımı

Çok ortaklı Batıçim, Ege’nin yarım asırlık şirketi. Bugün çimento fabrikasından çok enerji, liman hizmetleri gibi alanlarda şirketler grubuna evrilmiş durumda.

Batı Anadolu Grubu icra Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, “2017’de 130 milyon Euro harcamayla Ege’nin en büyük çimento yatırımını devreye alacağız” diyor.

Ünal, şirketin piyasa değerini artırma yönünde çalışmalar yaptıklarını da kaydediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap