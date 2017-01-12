Ege’nin en büyük çimento yatırımı
Çok ortaklı Batıçim, Ege’nin yarım asırlık şirketi. Bugün çimento fabrikasından çok enerji, liman hizmetleri gibi alanlarda şirketler grubuna evrilmiş durumda.
Batı Anadolu Grubu icra Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, “2017’de 130 milyon Euro harcamayla Ege’nin en büyük çimento yatırımını devreye alacağız” diyor.
Ünal, şirketin piyasa değerini artırma yönünde çalışmalar yaptıklarını da kaydediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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