Ekonominin Zirvesi 24-25 Mart’ta Uludağ’da buluşacak
Türkiye’nin en önemli ‘iş ve ekonomi buluşması’ Uludağ Ekonomi Zirvesi, 24-25 Mart’ta Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda önemli konuşmacıyı ağırlayacak.
Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne, iki gün boyunca bin 200’e yakın üst düzey iş insanı katılacak.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın konuşmacı olarak katılacağı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, Yunanistan Ekonomi Eski Bakanı Yanis Varoufakis, Finlandiya Eğitim Eski Bakanı Pär Stenbäck, Brooking Institute’dan Darell West, Malezya Başbakan Baş Danışmanı Tan Sri Zakri Abdul Hamid, Zipcar Kurucusu Robin Chase, iPhone’un yaratıcılarından Andy Grigon ve McKinsey’den Michael Chui gibi isimler yer alacak.
Amerika, Avustralya, İngiltere, Finlandiya, Estonya, Yunanistan, Hindistan, Afganistan, Suudi Arabistan ve Malezya’nın en önemli şirketlerinin yönetim kurulu başkanları ve CEO’larının katılacağı Zirve’de, Türk iş dünyasının en önemli holding ve şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, CEO’ları ve başarılı işlere imza atan girişimciler, birbirinden dikkat çekici konuşmalarıyla iş dünyasındaki yenilikleri ve beklentilerini anlatacak.
Uludağ Ekonomi Zirvesi ile ilgili güncel bilgileri www.uludagekonomizirvesi.org adresinden alabilirsiniz.
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Ebru Küçükgökdemir / ebru@taktikiletisim.com.tr
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ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ HAKKINDA
Capital ve Ekonomist dergilerinin 2012 yılından bu yana düzenlediği Uludağ Ekonomi Zirvesi, dünyadan ve Türkiye’den önemli konuşmacıları ve iş insanlarını buluşturmaya devam ediyor. Gerçekleştirildiği süre boyunca gündemi değiştiren Uludağ Ekonomi Zirvesi başlamadan hem sektör liderleri hem de medya tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Büyüme stratejileri aktarılırken yapılması planlanan yatırımların da zemininin oluşturulduğu Zirve, birçok yeni fikir ve işlere de ışık tutuyor. Uludağ Ekonomi Zirvesi bugüne kadar dünyaca ünlü ekonomistleri, dünyanın en büyük şirketlerinin CEO ve yöneticileri ile siyaset dünyasından önemli isimleri konuşmacı olarak ağırladı.
Zirve’ye bugüne kadar katılan konuşmacılar arasında Nouriel Roubini, Marc Faber, Muhtar Kent, Hamdi Ulukaya, Christian Wulff, Jack, Straw, Jean Claude Trichett, Jared Cohen ve Kai Georg Diekmann, Navi Radjou, Yannos Papantoniou ve Esko Aho gibi isimler yer aldı.
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