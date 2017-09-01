Ekonomist gündemi belirledi
Geçen hafta Ekonomist dergisinde, bu sayfalarda yazdığımız Abank kulisi, finans piyasalarında gündemi belirledi. Geçen sayımızda bankacılık sektörünün iki önemli ismi Zafer Kurtul ve Turgay Gönensin’in Abank yönetim kuruluna girdiğini yazmıştık.
Haberimizin ardından Abank, dergimizin piyasaya çıktığı pazar günü açıklama yapmak durumunda kaldı. Yapılan açıklamada, haberde yer verdiğimiz gibi Zafer Kurtul’un denetim komitesi, Turgay Gönensin’in ise kredi komitesi başkanlığı görevini üstleneceği belirtildi.
Yine Abank yönetim kurulu üyesi ve The Commercial Bank Grup CEO’su olan Joseph Abraham ise Abank yönetim kurulu başkan vekili olarak atandı.
Abank Yönetim Kurulu Başkanı ve The Commercial Bank Murahhas Üyesi Omar Hussain Alfardan şunları söyledi: “Zafer Kurtul ve Turgay Gönensin çapında deneyimli ve üst düzey profesyonellerin bünyemize katılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz.
Bu atamalar, Abank’a ve Türkiye’de yürüttüğümüz faaliyetlere verdiğimiz önemin bir yansıması. Kurtul ve Gönensin’in çok kıymetli tecrübeleri, vizyonları ve katkıları Türkiye’deki büyüme planlarımızın başarıyla geliştirilip hayata geçirilmesinde anahtar rol oynayacaktır.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?