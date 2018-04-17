Ekonomiye katma değer yaratacağız
- 2017’de de istikrarlı, dengeli ve kârlı büyüdük. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin kesintisiz desteklenmesine yönelik aksiyonlar almaya ve ekonomiye katma değer yaratmaya devam edeceğiz.
- 2017’de aktif büyüklüğümüzü yüzde 24 artırarak 18 milyar TL’ye çıkardık. Brüt kârımız yüzde 22 artışla 279,8 milyon TL, net kârımız yüzde 18 artışla 224,7 milyon TL, teknik kârımız yüzde 50 artışla 199,2 milyon TL oldu.
- 2017 yıl sonu itibarıyla; bireysel emeklilik katılımcı fonlarında 12,6 milyar TL, devlet katkısı fonlarında 2 milyar TL büyüklüğe ulaştık.
- Toplamda 14,6 milyar TL fon tutarına ve yüzde 19 pazar payına eriştik.
- En yüksek devlet katkısı fon büyüklüğüne sahip şirket olma özelliğimizi 2017’de de devam ettirdik ve 1,3 milyonu aşan sözleşme ve sertifika sayısıyla bu alandaki sektör liderliğimizi sürdürdük. Emekli katılımcı sayısında da yüzde 25 pazar payına ulaştık.
- 2017’de 574,7 milyon TL hayat sigortası prim üretimi gerçekleştirdik. 1,7 milyar TL seviyesindeki sigortalı varlıklarıyla hayat sigortaları sektöründeki lider pozisyonumuzu sürdürdük.
M. Uğur Erkan/Anadolu Hayat Emeklilik (AHE) Genel Müdürü
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