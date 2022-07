Kripto para birimi Dogecoin’in kurucusu Billy Markus, Twitter hesabından Musk’a “zihnini buluta yükleseydi ne olacağını” sordu.

Musk, “Beyninizi buluta yükleyebilseydiniz ve kendinizin sanal bir versiyonuyla konuşabilseydiniz, arkadaş olur muydunuz?” sorusuna “Çoktan yaptım.” cevabını verdi.

Musk daha önce şirketi Neuralink’in 2022’ye kadar insan beynine bilgisayar çipleri yerleştirmeye başlamayı planladığını belirtmişti.

Already did it

— Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2022