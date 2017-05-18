En önemli gündemim kurumsallaşma olacak
Reklamcılar Derneği’nin yeni başkanı Nil Bağcıoğlu, başkanlığı döneminde en önemli gündem maddelerinin hesap verebilirlik ve kurumsallaşma olacağını söylüyor.
Yeni yönetim, Kristal Elma Festivali’ni organize edecek şirketi belirlemek için bu yıl ilk defa ihale açtı.
Bağcıoğlu, kurumsallaşmaya destek olacak bazı formatların hazırlanıp uygulamaya geçirilmesi için de çalışmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Konser ve festivallerde bu yıl da durgunluk var
Sonraki haber Vale, kahve satışlarını artırdı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?