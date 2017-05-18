En önemli gündemim kurumsallaşma olacak

Mayıs 18, 2017 0 Yorum 75 Okunma
En önemli gündemim kurumsallaşma olacak

Reklamcılar Derneği’nin yeni başkanı Nil Bağcıoğlu, başkanlığı döneminde en önemli gündem maddelerinin hesap verebilirlik ve kurumsallaşma olacağını söylüyor.

Yeni yönetim, Kristal Elma Festivali’ni organize edecek şirketi belirlemek için bu yıl ilk defa ihale açtı.

Bağcıoğlu, kurumsallaşmaya destek olacak bazı formatların hazırlanıp uygulamaya geçirilmesi için de çalışmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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