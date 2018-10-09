Enflasyondaki bozulma MB’ye adım attırır mı?
Enflasyondaki bozulma sonrası, gözler yeniden TCMB’ye çevrildi.
Uzmanlar, yeni bir adım beklerken sadece faiz artışının yeterli olmadığı ve mali politikalarla bunun desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.
Portföylerde ise TL mevduata ağırlık verilebilir.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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