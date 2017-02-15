Eski sayfiye bölgesi banliyöye dönüşüyor

Şubat 15, 2017 0 Yorum 57 Okunma
Eski sayfiye bölgesi banliyöye dönüşüyor

İstanbul’un eski sayfiyesi Büyükçekmece, şimdi kentin yeni banliyösü oluyor.

Büyükçekmece ile Beylikdüzü Kavaklı bölgeleri, markalı konut projelerinin üssü haline geldi.

Bu bölgelerde Mesa-Nurol’dan Demir İnşaat’a kadar markalı üreticilerin konut ve villa projeleri birbiri ardına yükseliyor.

Metro hattı ve Üçüncü Köprü bağlantı yolları Büyükçekmece’yi kent merkezine iyice yaklaştıracak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap