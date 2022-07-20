Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartları taşıyan 85 öğretim üyesi istihdam edecek.

İlan.gov.tr’de şu bilgiler yer alıyor:

Başvurular şahsen veya resmi vekâletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.