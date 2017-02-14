Estetik hastanelerine 150 milyon $ yatıracak
İnşaat, enerji, güvenlik gibi alanlarda faaliyet gösteren Astra Group, sağlık sektörüne de adım attı.
Medikal estetik ve plastik cerrahi alanında ‘Esteticium’ markasıyla zincir haline gelmeyi hedefleyen grup, Bahçeşehir’de ilk hastanesini açtı.
Haziran ayında Etiler, 2018’de ise Ateşehir hastaneleri açılacak. Grup, üç yılda 150 milyon dolar yatırımla 15 estetik hastanesi açmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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