Et sektörünün gizli kahramanı
27 bin büyükbaş hayvan kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük besi çiftliğine sahip olan Hacıince Şirketler Grubu, et sektörünün tüm alanlarında faaliyet gösteriyor.
Konya’da 41 milyon dolara kurduğu tesisle paketlenmiş et ürünlerine de giren şirket, bu yıl 175 milyon TL ciro hedefliyor.
Şirketin üçüncü kuşak temsilcisi Ahmet Hacıince, et ithalatının mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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