FED sonrası düşüşte
FED Başkanı Powell’in çarşamba akşamı yaptığı konuşmada,politika faiz oranının nötr tahminlerin hemen altında olduğunu söylemesi, faiz artırım sürecinin beklenenden daha erken sonlandırılabileceğini düşündürürken, ABD tahvil faizleri geriledi.
FED’in 7-8 Kasım’daki toplantısına ilişkin tutanaklarda, yetkililer yeni bir faiz artırımının oldukça yakında gerekli olabileceği konusunda anlaştı.
Ancak faiz artırımlarına ne zaman ara verecekleri ve bu planların kamuoyuna nasıl aktarılacağı konusundaki tartışmayı da başlattı.
FED tutanakları sonrasında ABD tahvil faizlerindeki düşüş sürdü.
Geçen hafta, TL’deki değer kazanımının da etkisiyle yurtiçi tahvil faizlerinde gerileme yaşandı. İki yıllık tahvilin bileşik faizi yaklaşık 40 baz puan geriledi.
Gösterge faizi kasım ayı içerisinde dövizin düşmesine eşlik edebildi. Özellikle dolar/TL’nin 5,50’nin aşağısına inmesinin ardından gösterge faizi yüzde 20’ye geldi.
Şu anda faizlerde göreceli bir iniş bulunuyor fakat uzmanlar burada önemli olanın enflasyonun düşmesi olduğunu ifade ediyor. Kalıcı düşüş için enflasyonda iyileşme bekleniyor.
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